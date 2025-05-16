Владельцы домов в Карелии начнут платить за электричество больше

С 1 июля тарифы на электроэнергию увеличат. Владельцы частных домов с электроплитами и электроотопительными установками, а также те, у кого есть только электроплиты или только электроотопительные установки, с одноставочным тарифом будут платить 3,77 руб./кВт. Это первый диапазон. Во втором диапазоне тариф составит 5,25 руб./кВт в час, а в третьем - 11,09 руб./кВт в час. Об этом предупредили в госкомитете Карелии по ценам и тарифам.

Для сравнения сейчас плата в первом диапазоне составляет 3,35 р, во втором – 3,36, третьем – 8,45 р кВт в час.

Тариф на электроэнергию для населения, проживающего в городах с газовыми плитами, составит 5,39 руб./ кВт в час.

В отопительный период верхняя граница первого диапазона для негазифицированных домов (в том числе садовых) с электроплитами и электроотопительными установками составит до 7 020 кВт в месяц, второго – до 10 800 кВт в месяц (выше – третий диапазон).

Ранее мы рассказывали, что владельцы домов могут подать в упрощенном порядке в сбытовые компании заявления, подтверждающие наличие электроплит и электроотопления.