Жители Шелтозера отстояли вековой бор и берег Онежского озера

Битва за Шелтозерский бор завершилась победой местных жителей. Решение суда оказалось не в пользу предпринимателя Вячеслава Горбачева, который хотел строить на берегу Онежского озера туристическую базу, но наткнулся на активных шелтозерцев, которые встали на защиту любимого места отдыха и деревьев от рубок. «Петрозаводск говорит» и газета «ТВР-Панорама» подробно освещали эту историю и судебный процесс. За время скандала предприниматель успел подать в суд на одну из активисток и проиграть.

16 мая стало известно, что суд удовлетворил иск природоохранной прокуратуры.

В прокуратуре Карелии рассказали, что более 90% территории участка, который предприниматель получил под строительство туристического объекта, занимают земли лесного фонда, на которых растут деревья, которым уже более 90 лет. В надзорном органе отметили, что решение о предоставлении участка в частную собственность было принято неуполномоченным органом.

Предприниматель знал, что ведутся надзорные мероприятия, но все равно продал права на землю близким родственникам и разделил землю на три участка. Прокурор обратился в суд и попросил признать, что права собственности на старые и новые земельные участки отсутствуют, а сделки с этими участками - недействительными. Также потребовал восстановить границы лесного фонда.

Суд позицию ведомства поддержал. Когда решение вступит в силу, прокуратура возьмет исполнение на свой контроль. © «Петрозаводск говорит»