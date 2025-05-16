Фермера в Карелии оштрафовали за загрязненный мышьяком участок

В Прионежском районе специалисты Россельхознадзора проверили участок земли сельхозназначения, который арендует фермерское хозяйство.

Участок и мелиоративные каналы заросли, часть земли оказалась завалена бытовым и строительным мусором, асфальтовой крошкой. Специалисты взяли пробы почвы и нашли мышьяк.

«По результатам экспертиз было установлено загрязнение почвы мышьяком (в 1 пробе превышение по данному показателю в 1,6 раза, в 2 пробе – в 1,22 раза, в 3 пробе – в 1,86 раза)», - сообщили в Россельхознадзоре.

Фермер никак не объяснил, использовал ли какие-то пестициды или агрохимикаты, откуда взялся мусор. В итоге фермера оштрафовали на 25 тысяч рублей. © «Петрозаводск говорит»