Битва за Шелтозеро. Лес еще не рубят, но щепки уже летят

Текст: Елена Малишевская

29 мая в Арбитражном суде Карелии продолжилось судебное разбирательство, связанное со скандалом в вепсском селе Шелтозере. Местные жители категорически против строительства турбазы на берегу Онежского озера, будущей вырубки деревьев и невозможности пользоваться любимыми местами отдыха. Об этом шелтозерцы не только говорили дома на кухнях, но и писали гневные посты в соцсетях. Предприниматель Вячеслав Горбачев подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. В качестве ответчицы он привлек жительницу села, мать пятерых детей Екатерину Раевскую.

Многие жители Шелтозера обеспокоены планами предпринимателя Вячеслава Горбачева и его сыновей по строительству на берегу Онежского озера туристической базы. Граждане переживают, что будет уничтожен сосновый бор, возникнут сложности с проходом к берегу озера, а возведение модульных домиков и бань изуродует традиционное место отдыха шелтозерцев.

Жители Шелтозера пришли на встречу с предпринимателем Горбачевым

Еще в начале мая в Шелтозере состоялась встреча местных жителей и предпринимателя Вячеслава Горбачева. Непримиримое противостояние было не только заметно, его было слышно. Горбачев со сцены сказал: «Здравствуйте, дорогие земляки!», а в ответ его освистали.

Вячеслав Горбачев

На ту встречу пришли не только шелтозерцы, приехали представители министерства национальной и региональной политики Карелии, замминистра экономического развития, сотрудники Управления по охране объектов культурного наследия республики, депутат Законодательного собрания Инна Болучевская, депутат Петросовета Ольга Тужикова, к которой жители села обратились за помощью.

Депутат Петросовета, юрист Ольга Тужикова

Вячеслав Горбачев всеми силами старался убедить своих «земляков», что строительство турбазы - в их же интересах. Он обещал 90 рабочих мест, а также приток налогов и улучшение экономической ситуации в населенном пункте. Свой приход на это собрание он представил как «жест доброй воли» по отношению к жителям. По поводу одного из главных вопросов - сноса зеленых насаждений - Вячеслав Горбачев заявил, что, обладая правом собственности на этот участок, он не обязан перед вырубкой производить какие-либо экспертизы.

Законность оформления и выделения под строительство турбазы именно этого участка вызывает вопросы. Особенно в свете того, что с определением ответственных за это решение возникли серьезные трудности. Как заявила глава сельского поселения Ирина Сафонова, архивы документов администрации Шелтозера того периода – с 2000 по 2004 годы - таинственным образом были утрачены. А именно с 2004 года шелтозерцы, по их формулировке, «воюют за территорию».

Глава Шелтозерского сельского поселения Ирина Сафонова

Представители Управления по охране объектов культурного наследия на той встрече заявили, что перед целевым освоением этой земли необходима дополнительная экспертиза. Это вызвало закономерный вопрос к министерству экономического развития: как они одобрили проект, заявка на который оказалась неполной?

Адвокат Андрей Тумаков

По мнению депутата и юриста Ольги Тужиковой, диалог все-таки состоялся. Она, как и адвокат Горбачева Андрей Тумаков, не исключали возможности мирного, внесудебного решения. Но жители Шелтозера высказались категорично:

«Никакая турбаза нам под боком не нужна, несмотря на обещанные предпринимателем 90 рабочих мест. Нам важно, чтобы традиционные места отдыха - лес, берег, озеро - оставались нетронутыми».

29 мая в Арбитражном суде разбирали, на что же конкретно обиделся предприниматель Горбачев. Ольга Тужикова, взявшаяся защищать интересы жительницы Шелтозера Екатерины Раевской, считает его претензии безосновательными. Вот цитата из первого поста, фигурирующего в исковом заявлении:

«Также в этих краях есть археологические памятники регионального и федерального значения».

Это абсолютный факт: археологических и других памятников, представляющих ценность, в этих краях много. По поводу соседства участка Горбачева с такими ценными местами, а также возможного соприкосновения и частичного наложения одного на другое Тужикова ходатайствовала в суде о привлечении к заседанию представителей Управления по охране объектов культурного наследия республики.

Второй пост, из-за которого идет судебное разбирательство, озаглавлен «Страшная сказка». В нем нет ни имен, ни названия местности, но Горбачев, прочитав «сказку», посчитал, что и она наносит урон его деловой репутации.

В третьем посте Раевской речь шла, в том числе, про дорогу к озеру:

«Со стороны музея, через цеха камнеобработки, дорога (по словам местной администрации) будет перекрыта в целях безопасности. А дорога, ведущая к планируемой базе отдыха, судя по кадастровой карте, нынче в частной собственности. Пора, товарищи, нам наращивать крылья, ведь только так, перелетая через цеха и предполагаемую базу отдыха, мы, может быть, благополучно попадем на берег Онежского озера. А как будет на самом деле, узнаем уже этим летом».

Выписку из кадастровой карты, где дорога указана как частная собственность, адвокат Тужикова приобщила к материалам дела. Однако бизнесмен Горбачев в своем иске подчеркивает, что «данные публичной кадастровой карты часто бывают ошибочными». В чем тогда конкретные претензии к автору этих трех постов, не очень понятно. То есть по фактам – судить Раевскую, вроде бы, не за что. Большую часть искового заявления Горбачева можно отнести к эмоциональной сфере:

«Такие утверждения выставляют меня в ложном свете перед местным населением, представляют меня жадным и жестоким человеком, разжигают вражду не только ко мне, но и ко всему туристическому проекту, утвержденному не только правительством Карелии, но и правительством Российской Федерации»,

- настаивает Горбачев.

В суде адвокат Тужикова заявила, что и она, и ее подзащитная с большим уважением относятся ко всем туристическим проектам. Более того, считают, что именно туризм, а не добычу сырья нужно развивать в нашей республике. Только делать это надо в рамках закона, с уважением к местному населению, не нарушая их права.

Инициативная группа шелтозерцев произвела замеры расстояний между участком, принадлежащим Горбачеву, и окружающими его водоемами: Онежским озером, рекой Шелтозеркой и Безымянным ручьем. Так вот от уреза воды Шелтозерки до первого дерева, отмеченного сигнальной лентой, обозначающей границу участка, – всего 33 метра. До Онежского озера – 105 метров. Да, сегодня федеральным законодательством изменены подходы к формированию водоохраной зоны, но Генеральный план Шелтозерского сельского поселения, в котором указаны 200 метров, никто в суде не оспаривал, и на сегодня это действующий законный документ.

Пока сосновый бор на шелтозерском берегу никто не вырубал, но тяжелая техника уже месяц как стоит. Причем, в опасной близости к береговой зоне, что тоже может рассматриваться как нарушение. Следующее заседание по этому делу назначено в Арбитражном суде Карелии на 5 июня. // Фото: Максим Нечаев, Юрий Крупянский.