В Петрозаводске как в ОАЭ: в прокуратуру пожаловались на песчаные бури

Пыльная атмосфера воцарилась в Петрозаводске. Горожане буквально задыхаются в карельской столице, которая стала похожа на Эмираты.

От обилия реагентов на тротуарах, газонах и дорогах особенно страдают аллергики и астматики, песок летит в глаза и всем остальным.

Группа карельских депутатов обратилась в минздрав региона и прокуратуру из-за песчаных бурь в городе. Специалистов минздрава просят ответить на вопрос, опасна ли эта смесь, оставшаяся после зимней противогололедной обработки, для здоровья людей.

Надзорный орган тоже просят не оставаться в стороне, а провести проверку, привлечь виновных и обязать как можно скорее привести столицу Карелии в порядок.