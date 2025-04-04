04 апреля 2025, 14:08
В Петрозаводске как в ОАЭ: в прокуратуру пожаловались на песчаные бури
Горожане, астматики и аллергики не могут дышать
Пыльная атмосфера воцарилась в Петрозаводске. Горожане буквально задыхаются в карельской столице, которая стала похожа на Эмираты.
От обилия реагентов на тротуарах, газонах и дорогах особенно страдают аллергики и астматики, песок летит в глаза и всем остальным.
Группа карельских депутатов обратилась в минздрав региона и прокуратуру из-за песчаных бурь в городе. Специалистов минздрава просят ответить на вопрос, опасна ли эта смесь, оставшаяся после зимней противогололедной обработки, для здоровья людей.
Надзорный орган тоже просят не оставаться в стороне, а провести проверку, привлечь виновных и обязать как можно скорее привести столицу Карелии в порядок.