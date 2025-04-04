Умер заслуженный работник образования Карелии Анатолий Лопуха

Ушел из жизни заслуженный работник образования Карелии Анатолий Лопуха. Ему было 76 лет. О кончине Лопухи сообщает пресс-служба ПетрГУ.

Анатолий Лопуха окончил филологическое отделение историко-филологического факультета Петрозаводского госуниверситета. Работал директором школ в Пряжинском районе. В 1980 году поступил в аспирантуру и вскоре начал преподавать на кафедре русской литературы ПетрГУ. В 1988 году защитил кандидатскую диссертацию.

«В 1987 году стал проректором по гуманитарному образованию, а затем и по учебной работе. В этом качестве А.О. Лопуха много сделал для развития университета. Им была организована эффективная работа с абитуриентами, налажена деятельность приемной комиссии вуза, активно внедрялись новые образовательные технологии, развивались международные связи. Много внимания Анатолий Осипович уделял совершенствованию издательской деятельности университета, работе Научной библиотеки»,

- говорится в сообщении вуза.

Анатолий Лопуха был почетным работником высшего образования России, заслуженным работником образования Карелии. Студентам и работникам ПетрГУ он запомнится как интеллигентный доброжелательный человек.