Названы самые прибыльные сферы деятельности в Карелии

В Карелиястате рассказали о том, в каких отраслях в республике выплачивались самые большие зарплаты в январе этого года. Данные приведены на сайте ведомства.

Так, самая большая средняя зарплата в первом месяце года зафиксирована в сфере рыболовства и рыбоводства. Там работники получили 158 894 рубля.

Также большие зарплаты в отраслях «деятельность финансовая и страховая» (117 587 рублей), «добыча полезных ископаемых» (115 791 рубль), «производство прочих транспортных средств и оборудования» (114 842 рубля), «производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования» (114 580 рублей), «производство химических веществ и химических продуктов» (104 347 рублей) и «производство, передача и распределение электроэнергии» (102 728 рублей).

Напомним, средняя зарплата в целом по Карелии в январе составила более 78 тысяч рублей.