Число городов с благоприятной городской средой в России выросло до 920

По итогам расчета Индекса качества городской среды за 2024 год число городов с благоприятной средой в России увеличилось до 920. Прирост среднего индекса качества городской среды за пять лет составляет 30%.



Как отметил вице-премьер Марат Хуснуллин, за всеми расчетами стоит общий облик конкретного города: парки, скверы, аллеи, набережные, общественные пространства и дворы, по которым горожане гуляют или проходят ежедневно.

В Карелии также уделяют большое внимание развитию городской среды. В прошлом году в Петрозаводске в рамках реализации национальных проектов благоустроили парк «Фонтаны» – обновили пешеходные дорожки и уложили дренажные трубы, установили освещение.

Такие же работы провели в парке Защитников Города, а также в парке «Беличий остров» и Побережном парке. Привели в порядок Высотный сквер и благоустроили 12 дворовых территорий. В 2025 году работы также пройдут не только в Петрозаводске, но и в других городах республики.

Индекс качества городской среды помогает властям определять векторы дальнейшей работы для повышения качества жизни россиян. Комплексную программу развития городской среды в России продолжат по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни».



Фото: пресс-служба Главы республики