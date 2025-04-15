Эксперты проверят, сильно ли загрязнен воздух в Петрозаводске

Воздух в столице Карелии проверят на свежесть. Роспотребнадзор будет вести мониторинг с апреля по октябрь и оценит загрязнение автомобильными выхлопами и измерит уровень запыленности вблизи магистралей.

В Роспотребнадзоре отметили, что в перечень контролируемых веществ входят фенол, формальдегид, диоксиды азота и серы, оксид углерода, взвешенные вещества (пыль), бензол, ксилол, толуол и свинец. Ежегодно отбирают более 3500 проб, что позволяет формировать объективную картину экологической ситуации.

Интенсивность загрязнения зависит от режима движения транспорта. При разгоне увеличиваются выбросы оксидов азота, в режиме холостого хода и торможения преобладают угарный газ и углеводороды. Пики загрязнения наблюдают утром и вечером, когда плотность потока достигает максимума, а скорость движения снижается, провоцируя частые остановки.

Несмотря на относительно стабильные показатели, контроль нужен для предотвращения потенциальных угроз экологии и здоровью населения, отметили в Роспотребнадзоре. © «Петрозаводск говорит»