Ученые впервые вырастили человеческие зубы в лаборатории

Британские ученые (как бы мы над ними ни посмеивались) впервые вырастили человеческие зубы в лабораторных условиях, пишет РИА Новости.

Ученые разработали материал, который имитирует необходимую для развития зуба среду, что позволяет клеткам посылать сигналы и начать формирование зуба. При этом в исследовании подчеркивается, что, в отличие имплантов и пломб, выращенный из клеток пациента зуб может интегрироваться в челюсть человека и восстанавливаться.

Сегодня изучаются возможности практического применения открытия. Пока не определились: то ли выращивать целый зуб в лаборатории перед его имплантацией, то ли помещать клетки зуба на ранней стадии непосредственно в челюсть пациента, где они смогут продолжить рост.