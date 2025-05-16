Карельские женщины построили площадку под емкости для воды

Работа по строительству сооружения в Пряже легла на плечи местных женщин. Короткий видеосюжет о том, как они орудуют молотком, опубликован в сообществе «Пряжа – самый теплый поселок».

«Женщины строят эстакаду – мужиков нет», — говорит голос за кадром.

В Пряже возникла необходимость перенести площадку для подвоза воды по улице Северная, которую используют жители нескольких домов.

«Обратились в поселковый совет, там быстро отреагировали и привезли часть необходимого строительного материала. Благодарим А. Вароди за бетонный блок под площадку. Спасибо молодому человеку Володе за участие в строительстве. Основная же работа легла на «сильные» плечи женщин»,

— рассказали представительницы слабого пола о ходе стройки.

Напомним, что, несмотря на ввод в эксплуатацию новых линий водопровода, часть жителей Пряжи все еще вынуждена пользоваться привозной водой. Ее подвоз в поселке осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Пряжинская компания по управлению муниципальным имуществом».

Емкости для воды местные жители ставят на специальные площадки, к которым по графику приезжает водовоз. Именно такую площадку и соорудили несколько женщин из Пряжи. © «Петрозаводск говорит»