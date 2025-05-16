Глава Карелии открыл новый завод по производству домокомлектов

16 мая Глава Карелии Артур Парфенчиков дал старт работе новой линии завода компании «Нодверк Глю Лам». Цех расширит и как минимум вдвое увеличит производство современных деревянных домокомплектов в высокой заводской готовности по технологии фахверк.

Для республики важны новые производства, тем более связанные с деревообработкой, ведь лесная отрасль остается одной из ведущих в нашем северном крае. Перед нами стоит задача максимально глубокой переработки древесины по самым разным направлениям, в т.ч. в области импортозамещения, производства новых видов продукции на территории Карелии. Это уникальный проект: здесь используются совершенно новые технологии, самое современное оборудование. Неслучайно предприятие развивается именно в Сортавальском округе, потому что одним из основных потребителей продукции завода является туристическая отрасль,

– сказал Артур Парфенчиков.

На церемонии открытия завода Артур Парфенчиков вручил награды работникам предприятия. За вклад в социально-экономическое развитие региона почетным знаком Главы Карелии отметили основателя компании – генерального директора ООО «Нодверк» Игоря Худякова. За высокий профессионализм и вклад в реализацию инвестиционного проекта почетными грамотами Правительства республики наградили руководителей и сотрудников предприятия.

Инвестиционные вложения компании в новый завод составили 200 млн рублей. Проект получил государственную поддержку в виде льготного займа на приобретение оборудования, частично были субсидированы затраты на строительство. Благодаря современнейшей производственной линии здесь будут выпускать клееные балки для силового каркаса, наружные стеновые модули, модули перекрытия и крыши по каркасно-панельной технологии собственной разработки.

Это новый этап для нашего предприятия, новая технология, с которой мы выходим на рынок – с большей строительной готовностью домокомплектов, которые мы производим на территории завода. Теперь мы делаем не только предзапиленные деревянные конструкции, но и готовые панели и элементы домов. Новый производственный цех полностью спроектировала и построила наша компания. Мы уже трудоустроили сюда 12 новых работников и провели пусконаладку оборудования. Совокупное производство компании будет давать рынку от 20 до 30 тысяч квадратных метров жилья в год – это порядка 200 домокомплектов,

– поделился основатель компании «Нодверк» Игорь Худяков.

Компания «Нодверк Глю Лам» уже 10 лет ведёт успешную деятельность на территории Карелии. Продукцию предприятия широко используют при строительстве гостиничных комплексов по всей стране и за рубежом – в Беларуси, Узбекистане, Южной Корее. В ближайшее время компания планирует выйти на турецкий рынок.

Представитель заказчика из Южной Кореи – председатель Asian RE Group Хан Сон Пак принял участие в церемонии открытия нового завода и поделился планами о дальнейшем сотрудничестве с карельской компанией.

Мы заинтересованы в экспорте домов из Карелии: в Корее мы планируем строить их на побережье Южного моря – демонстрационные экземпляры уже доставлены и установлены. Планируем дальнейшее плодотворное сотрудничество с российской компанией,

– сообщил Хан Сон Пак.

Фото: пресс-служба Правительства Карелии