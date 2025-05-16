В Петрозаводске открылась Книга памяти

В парке «Лес Победы» на Первомайском проспекте Региональный фонд социальной поддержки «Ветеран» установил новую мемориальную доску в память о павших воинах. А также «Книгу памяти», которую торжественно открыли в праздничные майские дни.

На этом арт-объекте установлен QR-код, с помощью которого любой желающий сможет полистать страницы памятной книги с историями участников войн, в том числе СВО.

Идея создания данного мемориального объекта принадлежит команде Регионального фонда «Ветеран» при финансовой поддержке Карельского предпринимателя, который пожелал остаться неизвестным, Алексея Пряжникова (ветерана Чечни и участника СВО) и Фонда грандов главы Карелии. Автор новых объектов - скульптор Александр Ким.

На открытие Книги памяти пригласили школьников и студентов. Для них волонтеры фонда «Ветеран» проводят в школах уроки мужества. На одном из них в школе №14 в Петрозаводске побывала наша съемочная группа.

Если у вас в семье есть те, кто прошел горячие точки, и вы готовы поделиться воспоминаниями о своем герое, обращайтесь в группу Фонда vk.com/public196862408, также по телефону координатора Игоря Лаврентьева: 8988 347 15 49 или на электронную почту rf.veteran@yandex.ru. © «Петрозаводск говорит»