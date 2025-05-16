Пенсионерка поверила в историю с разоблачением жулика и отдала 4 млн

Жительница столицы Карелии потеряла миллионы после звонка мошенников. Аферисты убедили 75-летнюю горожанку, что жулик переводил с ее счета деньги злоумышленникам, а также оформил без ее ведома доверенность. Звонивший, назвавшийся следователем, рассказал, что этого злодея разоблачили, но посоветовал старушке защитить накопления.

Пенсионерку отправили в банк снимать деньги со всех счетов и вкладов, а потом переводить их на чужой «безопасный счет». Мошенник научил бабушку, что ей нужно отвечать на вопросы сотрудников банка - дескать деньги ей срочно потребовались на лечение.

В итоге она перевела настоящим мошенникам более четырех миллионов рублей. Лжеследователь обещал ей позвонить и сказать, где теперь хранятся деньги, но звонка старушка не дождалась и пошла в полицию.

Правоохранители возбудили еще одно уголовное дело о мошенничестве. © «Петрозаводск говорит»