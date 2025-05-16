Велосипедист попал под машину в Петрозаводске

В четверг, 15 мая, в Петрозаводске произошло ДТП с участием велосипедиста на улице Заводской. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

По данным ГАИ, при выезде с прилегающей территории 55-летняя водитель автомобиля «Киа» не пропустила 37-летнего велосипедиста и сбила его.

В результате происшествия водитель двухколесного транспорта получил травмы. В обстоятельствах случившегося разбираются специалисты. © «Петрозаводск говорит»