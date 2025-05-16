16 мая 2025, 11:10
Происшествия

Человек пострадал в жесткой дорожной аварии в Петрозаводске

На Перевалке два автомобиля столкнулись на улице Островского
ДТП на Островского
Фото ГАИ

Днем 15 мая в Петрозаводске на пересечении улиц Островского и Черняховского произошло жесткое ДТП. Об этом информирует пресс-служба Госавтоинспекции карельской столицы.

По данным ведомства, 41-летний водитель автомобиля «Мазда» не пропустил автомобиль «Шкода», который ехал по главной дороге.

В результате столкновения водитель автомобиля «Мазда» получил травмы. Обстоятельства аварии устанавливаются. © «Петрозаводск говорит»

Обсудить
Метки: 
Петрозаводск
улица островского
ДТП
ГАИ
новости петрозаводска