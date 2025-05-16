16 мая 2025, 10:33
Мужчина продемонстрировал прием тхэквондо, разбив зеркало чужой машины
Полицейский установил, кто повредил припаркованный автомобиль в карельском городе
фото «Петрозаводск говорит»
Припаркованный во дворе автомобиль в Кондопоге получил повреждение, владелец сообщил в полицию. Ущерб от повреждения составил около 20 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества.
Вредитель попал в кадр камеры наблюдения. Оказалось, что 36-летний кондопожанин приходил к владельцу машины домой, но ему не открыли дверь. Тогда мужчина нашел машину обидчика и ударил ногой, разбив боковое зеркало, рассказали в МВД Карелии.
В полиции установили, что у фигуранта уголовного дела сложились неприятельские отношения с владельцем машины. © «Петрозаводск говорит»