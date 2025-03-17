Выбор редакции: романтика зимы и украденные миллионы

Полиция гналась за нарушительницей. Оказалось, женщина водила с просроченными правами.

Учебная машина наехала на маму с ребенком в центре Петрозаводска. В Госавтоинспекции прокомментировали езду учебных машин по площади Кирова.

В Карелии за прошедшую неделю было зарегистрировано 42 случая гриппа.

Ветераны Великой Отечественной войны станут почетными жителями Петрозаводска.

Миллионы своровали при реконструкции плотины Беломоро-Балтийского канала.

Самым романтичным месяцем прошедшей зимы в Карелии назвали февраль.

Троллейбусы-призраки ездят по Петрозаводску. В цифровом сервисе они есть, а на улицах нет.

Таким запомнился этот день. Берегите себя и своих близких.