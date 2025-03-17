17 марта 2025, 22:00
Выбор редакции: романтика зимы и украденные миллионы
Вместе вспоминаем события уходящего понедельника, 17 марта
фото «Петрозаводск говорит»
Полиция гналась за нарушительницей. Оказалось, женщина водила с просроченными правами.
Учебная машина наехала на маму с ребенком в центре Петрозаводска. В Госавтоинспекции прокомментировали езду учебных машин по площади Кирова.
В Карелии за прошедшую неделю было зарегистрировано 42 случая гриппа.
Ветераны Великой Отечественной войны станут почетными жителями Петрозаводска.
Миллионы своровали при реконструкции плотины Беломоро-Балтийского канала.
Самым романтичным месяцем прошедшей зимы в Карелии назвали февраль.
Троллейбусы-призраки ездят по Петрозаводску. В цифровом сервисе они есть, а на улицах нет.
Таким запомнился этот день. Берегите себя и своих близких.