Фронтовики станут почетным петрозаводчанами

Ветераны Великой Отечественной войны станут почетными жителями Петрозаводска. Звания фронтовики будут удостоены ко Дню Победы, сообщили в городском совете. Нормативный акт, позволяющий фронтовикам Великой Отечественной войны становиться почетными горожанами, ранее одобрили депутаты на сессии Петросовета.

Комиссия по присвоению почетного звания отобрала 13 кандидатур, в годы войны они сражались на разных фронтах и были удостоены боевых орденов, сегодня живут в карельской столице.

В список кандидатов вошли Георгий Гаврилович Александров, Акбулат Иткаримович Чуваров, Георгий Васильевич Боркин, Иван Васильевич Бусаров, Вера Ивановна Кабикова, Константин Степанович Панов, Татьяна Семеновна Лифшиц, Василий Захарович Литовченко, Сергей Дмитриевич Федотов, Михаил Иванович Наянзин, Мария Петровна Бадырханова, Ольга Гавриловна Шерудило и Ольга Ивановна Леонова.

Решение о присвоении почетного звания вынут на сессию Петросовета. Кандидатуры ветеранов рассматривают вне конкурса, для остальных процедура не изменится.