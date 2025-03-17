За счет федерального бюджета в Карелии улучшат облик трех городов

Проекты, связанные с развитием сельских территорий, стали главной темой обсуждения на заседании парламентского комитета по агропромышленной политике, природопользованию и экологии, которое состоялось 14 марта. Председатель комитета Законодательного Собрания Карелии Марина Гуменникова напомнила, что в федеральном бюджете на развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий запланировано 530 миллиардов рублей. К тому же дополнительные средства выделяются на льготное кредитование.

«Хотелось бы узнать, сколько из такой весомой бюджетной кассы Российской Федерации получает наша республика»,

– заметила Гуменникова.



Заместитель министра сельского и рыбного хозяйства Карелии Андрей Квасников рассказал об итогах реализации различных государственных программ, связанных с селом, но депутатов больше интересовали перспективы на ближайшие два года.



«Современный облик сельских территорий» является одним из важных федеральных проектов, целью которого является развитие инженерной и социальной инфраструктуры малых городов. Именно в рамках этого проекта регионы могут получить значительные суммы на строительство крупных объектов. Конкурсный отбор прошли три карельских проекта на общую сумму свыше 800 миллионов рублей, которые планируется реализовать в 2025–2026 годах. Это строительство ледового катка в Костомукше, проведение капремонта исторических школ в Сортавале, ремонт кинотеатра и дома культуры, а также строительство ФОКа в Олонце.



В рамках более скромной по финансовому наполнению программе по благоустройству общественных пространств в 2025 году предполагается реализация 7 проектов на общую сумму 7,5 миллиона рублей. Квасников особо выделил проект по благоустройству набережной в поселке Куркиеки.

Депутаты подняли вопрос о необходимости финансовой поддержки муниципалитетов при разработке проектно-сметной документации. Не секрет, что скудные местные бюджеты зачастую не позволяют разработать ПСД, что тормозит участие небольших карельских городов и поселков в государственных программах. Андрей Квасников видит выход в поиске инвесторов, готовых поддержать подобные проекты. Еще одна возможность сделать жизнь на селе более комфортной – это участие в программе благоустройства территорий, где не требуется разработка ПСД.



Карельского фермера Ксению Сосункевич интересовало, планируются ли Минсельхозом программы по приобретению жилья для работников небольших сельхозпредприятий. Квасников сказал, что министерство готовит предложения по разработке ведомственной программы, которая позволит с помощью жилья привлекать кадры в сельские территории республики. Гуменникова считает, что прежде всего в этом вопросе необходимо преодолеть юридические коллизии, связанные с тем, в чьей собственности будет жилье, приобретенное на бюджетные средства. Она поддержала Сосункевич в том, что одним из самых эффективных способов привлечения специалистов для работы в сельской местности является обеспечение их жильем.

Фото: ЗС РК