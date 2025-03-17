Женщина на «Шевроле» уходила от полицейской погони, но заехала в тупик

Утром 17 марта на Перевалке дорожные полицейские гнались за автомобилем «Шевроле Авео». Водитель лихо уходил от преследователей, разъезжая по местным улочкам, но в какой-то момент оказался в тупике.

В дорожной полиции Dtpptz рассказали, что иномаркой управляла женщина. Манера ее вождения привлекла внимание инспекторы и они потребовали, чтобы женщина остановилась, но она это проигнорировала. Началась погоня. Преследование частично попало в объектив городских камер наблюдения.

Как в итоге оказалось, у 52-летней автолюбительницы были просрочены водительские права, что аналогично их отсутствию. Легковой автомобиль женщины эвакуировали, а в отношении самой гонщицы составили несколько административных материалов.