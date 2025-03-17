17 марта 2025, 17:57
Женщина на «Шевроле» уходила от полицейской погони, но заехала в тупик
Экипажи дорожной полиции преследовали нарушительницу по улицам Петрозаводска
фото стопкадр
Утром 17 марта на Перевалке дорожные полицейские гнались за автомобилем «Шевроле Авео». Водитель лихо уходил от преследователей, разъезжая по местным улочкам, но в какой-то момент оказался в тупике.
В дорожной полиции Dtpptz рассказали, что иномаркой управляла женщина. Манера ее вождения привлекла внимание инспекторы и они потребовали, чтобы женщина остановилась, но она это проигнорировала. Началась погоня. Преследование частично попало в объектив городских камер наблюдения.
Как в итоге оказалось, у 52-летней автолюбительницы были просрочены водительские права, что аналогично их отсутствию. Легковой автомобиль женщины эвакуировали, а в отношении самой гонщицы составили несколько административных материалов.