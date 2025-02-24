Выбор редакции: огненный понедельник, новая стела и наши в Гонконге

Автомобиль сгорел на парковке у гипермаркета на «Лента».

В пятиэтажном доме на улице Волховской в Петрозаводске произошел пожар. Восемь человек и кошку спасли из опасной зоны. Огонь повредил кухню в квартире.

На Шуйском шоссе появится новая стела. Монумент должен отражать историю развития города, уникальность, национальный колорит, достижения. Должна быть увековечена память о подвигах защитников города воинской славы.

Чучело Масленицы сожгут на площади Кирова в Петрозаводске.

Материнский капитал проиндексировали на 9,5% с 1 февраля.

Выпускница ПетрГУ стала участницей первого выпуска второго сезона популярного тревел-шоу «Попутчик» (12+). Вместе с ведущим Тимуром Родригезом она побывала в Гонконге.

Люди опасаются, что страшный дом на Зареке, может не достоять до расселения, намеченного на 2032 год. Особую тревогу вызывает стена, которая начала деформироваться. Люди опасаются, что она в любой момент может обрушиться, а вместе с ней пострадает теплоузел, оставив дом без отопления.

Таким запомнился нам этот день. Берегите себя и своих близких. Доброй ночи.