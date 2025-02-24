Выпускница ПетрГУ покорила Гонконг в шоу «Попутчик» с Родригезом

Выпускница ПетрГУ, 27-летняя Ольга Тодосиева, сейчас живет в Петербурге и преподает английский язык. Она стала участницей первого выпуска второго сезона популярного тревел-шоу «Попутчик» (12+).

Ведущим программы является известный шоумен Тимур Родригез. Девушка, выпускница филологического факультета Петрозаводского государственного университета, прошла отбор и была выбрана для совместного путешествия в Гонконг.

На своей странице в социальной сети Ольга поделилась эмоциями от съемок. Она рассказала, что вместе с Тимуром и его командой ей удалось побывать в Гонконге, а также опубликовала ссылку на выпуск, где она стала попутчицей ведущего.

Участие в шоу стало для Ольги неожиданным, но ярким опытом. Она подала заявку на проект и прошла конкурсный отбор, после чего была выбрана для поездки в один из самых динамичных городов мира. // фото: freepik.com