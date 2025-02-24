В Петрозаводске пешеходы и водители не поделили тротуар

В паблике "Подслушано в ПТЗ" петрозаводчанин пожаловался, что на улице Ровио водители заблокировали тротуар, и пешеходы вынуждены ходить по дороге. Разговоры с владельцами авто не помогли, автор поста обращается к администрации за помощью.

В посте автор пишет о тротуаре, который находится рядом с бывшим отделением банка. Водители не идут на компромисс и не хотят убирать машины. В разговоре они настаивают, что не знают ничего о назначении занимаемого ими участка.

Автор поста хочет обратиться в администрацию, чтобы попытаться оградить тротуар от машин. Фото: freepik