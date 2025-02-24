В регионе России ограничат продажу алкоголя после трагедии

Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный рассказал историю о смерти отца четверых детей от спиртного, в связи с чем предложил законопроект. По словам главы региона, в минувшие выходные рядом с одним из заведений Нарьян-Мара погиб мужчина. Причиной этого стал алкоголь.

Теперь в Ненецком автономном округе с начала весны продавать спиртные напитки в местах общественного питания, которые расположены в многоквартирных домах, можно будет только с 17:00 до 18:00. Об изменениях сообщает ТАСС.

Во временной промежуток с 9:00 до 23:00 купить алкоголь можно будет в объектах общественного питания, которые прилегают к многоквартирным домам. Это правило не коснется ресторанов. Если вход в магазин находится со стороны подъездов, то в нем нельзя будет приобрести алкоголь. Также запретят продавать слабоалкогольные напитки в рюмочных.

Законопроект предлагает с 1 сентября 2025 года разрешить продажу алкогольной продукции крепостью выше 16,5% в будние дни с 12:00 до 18:00, в выходные и праздничные - с 11:00 до 20:00. Если напиток менее крепкий, то приобрести его можно будет в будние дни с 11:00 до 20:00, в остальные - с 8:00 до 23:00. Фото: freepik