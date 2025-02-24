Студенты ПетрГУ стали участниками международной олимпиады

Трое студентов Института математики и информационных технологий ПетрГУ прошли отбор на международную олимпиаду по программированию, которая состоится с 31 августа по 5 сентября в Баку. Об успехах сообщает пресс-служба ПетрГУ.

В составе команды Петрозаводского госуниверситета - Игорь Кошкарев, Евгений Смирнов, Никита Анисимов. На соревнованиях студентам предстоит написать код за ограниченное количество времени, чтобы решить алгоритмические задачи. При этом участники должны сделать как можно меньше неправильных попыток.

Ранее учащиеся ПетрГУ выигрывали 1 серебряную и 2 бронзовых медали Международного чемпионата по программированию среди студентов. Фото: пресс-служба ПетрГУ