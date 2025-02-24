Двух пациентов экстренно доставили вертолетом в Петрозаводск

Двух пациентов доставили сегодня в Петрозаводск вертолетом санитарной авиации. Их сопровождали сотрудники центра медицины катастроф, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

В региональный сосудистый центр Республиканской больницы имени Баранова доставили женщину из Беломорска и мужчину из Сегежи. Им понадобилась специализированная медицинская помощь.

Охлопков отметил, что в этом году вертолет санавиации совершил 14 вылетов. Специалисты эвакуировали к месту лечения 15 человек с различными заболеваниями и травмами. // Фото: «Антидот Охлопкова»