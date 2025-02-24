В Карелии уменьшилось количество фальшивых денег

В Карелии в 2024 году выявили 16 поддельных банкнот, что на 59% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает РБК Карелия.

Эксперты выявили 10 фальшивых купюр номиналом в 5 тысяч рублей, еще шесть - в 1 тысячу. Также специалисты нашли поддельную банкноту номиналом в $100.

В Национальном банке по Республике Карелия отметили: за четыре года количество фальшивых купюр уменьшилось в семь раз. Тенденция снижения числа поддельных денег отмечается и во всей России: на один миллион банкнот в обращении приходится одна ненастоящая купюра. Фото: piхabay