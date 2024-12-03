Выбор редакции: незаконный заработок в МЧС, отказ в тысяче детям войны

Карельский тхэквондист Антон Котков объявил о завершении карьеры спортсмена, он продолжит работу в качестве тренера.

Массовые отключения электроэнергии в Лахденпохском районе вызвали реакцию прокуратуры.

Ушел из жизни почетный гражданин Петрозаводска Василий Петров.

Депутат предложила выплатить по тысяче рублей детям войны к 80-летию Победы, но не нашла поддержки коллег в парламенте Карелии. Получат ли дети войны в Карелии какую-то материальную помощь перед Днем Победы, повис в воздухе.

Одного из руководителей государственной противопожарной службы ГУ МЧС Карелии поймали на незаконном способе заработка. Он использовал казенное имущество в интересах коммерческих организаций за деньги.

Карельские правоохранители подвели итоги рейда «Трудовой мигрант». С 21 по 26 ноября сотрудники МВД проверили места, где живут мигранты. В итоге было составлено более 60 протоколов в сфере миграционного законодательства.

Мошенники украли у жителей Карелии 736 миллионов 414 тысяч рублей с начала года.

Розыск пропавшей в Петрозаводске завершился трагедией. Тело 45-летней женщины нашли в отделенном районе. Следователи проводят проверку.

Маршрутка не прошла ТО, запасного автобуса нет, в итоге три населенных пункта в Медвежьегорском районе остались без автобусного сообщения. Этим обстоятельством заинтересовались в прокуратуре.

Таким запомнился нам этот день. Берегите себя и своих близких. Доброй ночи, встретимся утром.