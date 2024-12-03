Чиновники попросят денег на фонари для поселка Пийтсиёки

Администрация Суоярвского округа готовит обращение к республиканским властям, в котором попросит денег на фонари для поселка, где взрослые и дети передвигаются на ощупь.

Вдоль региональной дороги Суоярви-Койриноя нет освещения, там ежедневно курсирует автобус, который возит детей в школу и обратно. Чиновники направили обращение о необходимости строительства линии наружного освещения в поселке Пийтсиеки в адрес КУ РК «Управление автомобильных дорог РК». Об этом сообщил глава округа Роман Петров.

Также администрация готовит обращение в правительство Карелии с просьбой выделить субсидию на освещение региональных дорог, проходящих через населенные пункты Суоярвского округа. // фото vk.com/public197949623