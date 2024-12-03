Отсутствие автобуса в одном из районов привлекло внимание прокуратуры

Об отсутствии маршрутки в поселке Сергиево сообщили в паблике «Подслушано в Птз». Со слов людей, автобус не приезжает в населенный пункт в Медвежьегорском районе уже несколько недель. Расстояние от поселка до трассы - 50 километров, а машины есть не у всех. Запасных автобусов нет, а один единственный никак не может пройти ТО.

В администрации района в комментариях написали, что в ходе ТО были выявлены замечания, которые устраняют и якобы на следующей неделе маршрутка выйдет на линию. При этом, каких-то запасных вариантов чиновники, судя по всему, не предложили.

Отсутствие автобусного сообщения между Медвежьегорском, деревней Челмужи, поселками Немино-3 и Сергиево привлекло внимание прокуратуры Медвежьегорского района.

Ведомство даст оценку действиям уполномоченных лиц по организации и обеспечению транспортной доступности населенных пунктов. При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования. // фото freepik.com