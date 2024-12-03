03 декабря 2024, 19:47
Лису сбили на Ключевой
Петрозаводчанка попросила водителей быть внимательными, так как на дорогу выбегают не только животные
Ключевской лис погиб под колесами автомобиля в Петрозаводске, об этом сообщили в паблике «Ключевая/ Новости района».
Местная жительница убрала сбитое животное с проезжей части. Тельце погибшего животного лежало напротив водоканала у поворота на Антонова. Произошедшее расстроило женщину.
«Плачу... прости нас малыш… кто-то очень спешил и не заметил тебя… десять часов вечера, машин мало… ну как же так..?»
- написала женщина ночью 3 декабря.
Она попросила водителей, которые едут по Онежской флотилии быть внимательными, так как на дорогу выбегают не только животные, но и дети.
В комментариях посоветовали позвонить в УК и попросить утилизировать животное с соблюдением санитарных норм. // фото unsplash.com/ Tavis Beck