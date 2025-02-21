21 февраля 2025, 23:00
Выбор редакции: умелец дядя Коля и мощный пожар
Вместе вспоминаем события уходящей пятницы, 21 февраля
Цены на алкоголь подскочили в Карелии, такие данные привели в Карелиястат.
Руководитель самой северной фермы Карелии попросила о помощи. Без поддержки государства выжить сложно.
Чашу фонтана в Петрозаводске починит лучший сварщик дядя Коля. Объект вернут на место.
Около 200 человек пришли на митинг против грабительских тарифов. Согласованная с властями акция прошла в гайд-парке Петрозаводска.
Более 20 человек тушили горящий дом на Зареке, но он сгорел.
Таким запомнился этот день. Берегите себя и своих близких. // фото: «Петрозаводск говорит»