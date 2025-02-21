Выбор редакции: умелец дядя Коля и мощный пожар

Цены на алкоголь подскочили в Карелии, такие данные привели в Карелиястат.

Руководитель самой северной фермы Карелии попросила о помощи. Без поддержки государства выжить сложно.

Чашу фонтана в Петрозаводске починит лучший сварщик дядя Коля. Объект вернут на место.

Около 200 человек пришли на митинг против грабительских тарифов. Согласованная с властями акция прошла в гайд-парке Петрозаводска.

Более 20 человек тушили горящий дом на Зареке, но он сгорел.

Таким запомнился этот день. Берегите себя и своих близких. // фото: «Петрозаводск говорит»