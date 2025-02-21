Руководитель самой северной фермы Карелии просит помощи

Текст, фото: Елена Малишевская

Более полувека жительница Кестеньги Лоухского района Елизавета Ивановна Шорохова занимается сельским хозяйством, последние двадцать лет она и ее муж - фермеры. Держат коров, свиней и кроликов. Производят мясо, молоко, творог, масло, кефир и сметану. Дают рабочие места: кроме самих Шороховых, на ферме трудятся еще восемь человек. Однако сохранять свое предприятие на плаву становится все труднее: поля, на которых заготавливали сено для скота, пришли в негодность. Транспортные расходы на доставку сена и комбикормов из Петрозаводска в Лоухский район выросли в несколько раз. Елизавета Шорохова даже обращалась к президенту России во время его «Прямой линии» в прошлом году, просила помочь. Обращение карельских фермеров передали в минсельхоз республики. Но пока никакой помощи нет.

Легко ли в Лоухском районе, в поселке Кестеньга заниматься сельским хозяйством? Когда зима суровая, а лето непредсказуемое. Ох как непросто. Но Елизавета Ивановна Шорохова занимается этим уже более 50 лет.

«Я родилась в Вологодской области, а в Карелию приехала в 1971 году. Пошла работать в зверосовхоз «Северный». Работала звероводом, потом бригадиром, затем окончила Сортавальский техникум, несколько лет работала зоотехником-селекционером. Выращивала норок и песцов»,

- рассказывает Елизавета Ивановна.

Сначала обанкротился зверосовхоз, часть сотрудников перевели на молочную ферму. А потом и ферма приказала долго жить. В 2005 году Елизавета Ивановна вместе с мужем создали свое фермерское хозяйство. Сегодня в нем 40 свиней, 60 кроликов и 58 коров, 27 из них – дойные. 300 килограммов молока в день.

«Молоко у нас пользуется спросом - муж развозит на своей машине, ездит по району. Дороги плохие, но он тоже большой труженик, с утра всегда на колесах. Возим молочную продукцию в Пяозеро, в Лоухи, и даже в Энгозеро по субботам. Далеко, конечно, сто с лишним километров в одну сторону, но возим - население с удовольствием покупает».

Несмотря на все трудности и с сеном, и с плохими дорогами, Елизавета Ивановна несколько лет назад приняла решение о глобальной реконструкции фермы. При помощи республиканского минсельхоза получила грант, сделала ремонт, открыла новый молочный цех.

Конечно, у Елизаветы Ивановны есть помощники. Приходят опытные доярки, если надо – и в пять утра, и в четыре. Но основная нагрузка все равно ложится на плечи главы фермерского хозяйства. Остается удивляться трудоспособности этой героической женщины.

«Я не знаю, может быть наследственность? У меня папа был председателем колхоза в Вологодской области. Я в Карелии уже 53 года работаю в сельском хозяйстве. Здесь я вышла замуж, здесь родились дети и внуки... Карелия стала родным домом. А сидеть без работы я не могу»,

- признается Елизавета Шорохова.

Без работы плохо, но и заниматься фермерством стало невыносимо трудно. Последние три года негде косить траву: на сенокосных угодьях бобры понастроили плотин, а мелиорацию последний раз делали в 70-е годы прошлого века.

«В позапрошлом год чуть не утопили там трактор. Из траншей вода не стала никуда уходить. Уже два года не косим. Заказываем сено в «Агросфере» в Петрозаводске»,

- рассказывает Елизавета Ивановна.

Сено привозят в рулонах. В прошлом году купили 18 машин, в каждой по сорок рулонов. Одна такая машина вместе с транспортными расходами стоит 498 тысяч рублей. Елизавета Ивановна и рада была бы взять кредит, например, но банки отказывают из-за возраста.

Еще одна беда - нет выпаса для коров. Раньше они гуляли на полях, оставшихся от зверофермы, но в Кестеньге закрыли свалку, и местные жители начали свозить туда старые колеса и прочий хлам. Коровы уходят в поселок - население недовольно, люди ругаются, а бывает, что и водители сбивают животных машинами.

«Раньше в Карелии на дойных коров выделяли субсидии, а последние два года о фермерах и не вспоминают. Совхозам помогают, кооперативам помогают, а фермерам нет. Чтобы нам выжить, придется все поголовье под нож пустить»,

- вздыхает Елизавета Ивановна.

Свои проблемы и просьбу о помощи - предоставить хотя бы субсидии на транспортные расходы - самый северный фермер Карелии Елизавета Шорохова изложила во время прошлогодней "Прямой линии" с Владимиром Путиным. В этом году ей позвонили из Министерства сельского хозяйства Карелии и уточнили: «Вы обращались к президенту?». Елизавета Ивановна даже не сразу вспомнила, что такое, действительно, было. Специалист минсельхоза получила утвердительный ответ и больше не звонила.

Елизавета Ивановна Шорохова имеет много наград и грамот, она - почетный гражданин Карелии, лауреат года Лоухского района и республики. Жаль, если ее фермерское хозяйство прикажет долго жить.