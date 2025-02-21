Дети в Карелии нарисовали участников СВО

На конкурс рисунков, посвященный Дню Защитника Отечества, прислали свои работы маленькие художники из поселков Матросы, Пряжа, из села Ведлозеро и деревни Савиново.

Пряжинский Центр досуга и творчества в год 80-летия Великой Победы пригласил юных художников для участия в творческом состязании. Ребятам нужно было изобразить любимого папу героем прошлого или современным военнослужащим. Можно было использовать любую художественную технику: масло, акварель, тушь, карандаши, мелки, гуашь и компьютерную графику.

В своих работах дети выразили благородство, силу, отвагу и смелость защитников Отечества.

«Многие дети нарисовали своих пап, которые сейчас исполняют воинский долг в зоне СВО. В своих простых рисунках дети смогли передать искренние эмоции. Чувствуется, что ребята очень скучают по своим папам», — рассказала директор Пряжинского Дома культуры Екатерина Шорохова.

Победителей конкурса определили по количеству лайков.

Первое место занял Егор Никитин (6 лет) из Пряжи. Он набрал 238 лайков. Второе место у Алексея Решетина, третье — у Елизаветы Кузенко. Учеников Ведлозерской школы. // фото: сообщество «Дом Культуры пгт. Пряжа», freepik.com