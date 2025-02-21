Автоинспекторы в Карелии проверят машины с иностранными номерами

С 24 по 27 февраля в Карелии пройдут массовые проверки транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах. Об этом сообщили в официальном паблике Госавтоинспекции республики.

Целью рейдов является предупреждение нарушений правил дорожного движения. Инспекторы будут проверять иностранные автомобили независимо от того, были ли зафиксированы нарушения со стороны их водителей. Для контроля будет использоваться единая система мониторинга передвижения транспортных средств по дорогам.

В случае выявления административных правонарушений водители будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством. // фото: Госавтоинспекция Карелии