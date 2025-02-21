Парфенчиков поздравил военнослужащих Карелии с предстоящим праздником

20 февраля в Петрозаводске прошло торжественное собрание ко Дню защитника Отечества. Со сцены Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил ветеранов, военнослужащих и всех причастных с предстоящим праздником.

– Сегодня в этом зале много наших земляков, которые с честью и по праву могут назвать себя защитниками Отечества! Это участники боевых действий в Афганистане, на Северном Кавказе, в других горячих точках, участники специальной военной операции и, конечно, поколение, которое 80 лет назад принесло Великую Победу нашей стране, определившее её развитие на века. Эта связь поколений – наших прадедов, дедов, отцов с нашими братьями, сыновьями, внуками – это залог того, что и сегодня победа будет за нами. Она близится благодаря подвигу наших солдат на фронте, служению и трудам наших соотечественников в тылу,

– сказал Артур Парфенчиков.

2025 год объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом защитника Отечества. Сегодня старт мероприятиям в республике дал Глава Карелии. Отдельно Артур Парфенчиков объявил о запуске кадровой региональной программы «Герои Карелии».

– В конце 2024 года на съезде партии «Единая Россия» наш Президент дал поручение о проведении во всех регионах программы «Время Героев» – сегодня я объявляю о старте программы «Герои Карелии» в нашей республике. Хотел бы напутствовать и пригласить участников специальной военной операции, кто сегодня уже имеет такую возможность, присоединиться к ней. Очень важно, чтобы ваши идеалы, ваш опыт были реализованы в мирной жизни. Это уверенность в том, что наша страна будет сильна ближайшие десятилетия, в будущем для наших детей и внуков,

– подчеркнул Артур Парфенчиков.

Программа «Герои Карелии» позволит участникам СВО в республике получить новые современные знания и управленческие компетенции. У ветеранов появится возможность продолжить карьеру в органах власти, проявить себя в общественной и политической деятельности, не просто вернуться к мирной жизни, но и найти в ней своё место, и дальше приносить пользу своей малой родине.

Артур Парфенчиков в своём выступлении отметил, что воспитание патриотизма начинается в семье, поэтому очень символично, что вслед за Главой Карелии на сцену вышли члены семьи Головко из Петрозаводска: дедушка – Андрей Иванович – майор, летчик-истребитель и его внуки – Иван и Евгений – кадеты Петрозаводского президентского кадетского училища. Отец Ивана – старший инженер Специализированной пожарной части, отец Евгения – лейтенант пограничной службы, исполняет воинский долг в зоне СВО. Семья Головко – настоящий пример династии защитников Отечества. Андрей Иванович, Иван и Евгений поздравили присутствующих с наступающим праздником.

Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия