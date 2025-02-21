Цены на алкоголь подскочили в Карелии

Карелиястат представил данные об изменении цен на алкоголь в республике за январь 2025 года. Информация приведена на сайте ведомства.

Так, в январе отмечено заметное подорожание некоторых напитков. Например, столовое вино стало дороже на 6,6%. Водка выросла в цене на 3,2%. Игристое вино подорожало на 2,7%.

Напомним, с 1 января в России выросли минимальные розничные цены на крепкие спиртные напитки. Так, бутылка водки теперь должна стоить в магазинах не менее 349 рублей, бутылка коньяка - не менее 651 рубля. // Фото: unsplash.com / Maksym Kaharlytskyi