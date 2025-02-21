В Резервном квартале Петрозаводска появится уличное освещение

В Резервном квартале Университетского городка Петрозаводска наконец появится уличное освещение. Об этом сообщила глава города Инна Колыхматова, подводя итоги встречи с местными жителями.

Председатель местной общественной организации Вадим Евсеенко неоднократно обращался в администрацию с жалобами на отсутствие освещения. Проблема заключалась в том, что земля, на которой расположен квартал, до сих пор не передана в муниципальную собственность.

В Резервном квартале уже установлены опоры электроснабжения и трансформаторные подстанции, принадлежащие компании «Россети». Весной на них будут смонтированы новые фонари, а работы проведет МУП ПЭС.

Первоначально планируется установить 18 светильников на нескольких проездах. В дальнейшем освещение появится и на других улицах квартала. Обслуживание системы, как и во всем городе, будет осуществлять МУП ПЭС. // фото: «Петрозаводск говорит»