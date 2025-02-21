21 февраля 2025, 20:58
Администрацию Беломорского округа обязали дать жилье детям-сиротам
Суд поддержал прокурора: детям-сиротам предоставят жилье вне очереди
Прокуратура Беломорского района провела проверку по обращениям двух граждан, имеющих статус детей-сирот. Несмотря на включение в список нуждающихся в жилье, они долгое время не получали благоустроенные жилые помещения.
В защиту их прав прокурор направил в суд исковые заявления с требованием обязать администрацию муниципального округа предоставить жилье вне очереди. Суд удовлетворил требования прокурора.
После вступления судебного решения в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение. // фото: pixabay.com