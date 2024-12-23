Выбор редакции: близкий финал дела Лабинова, останки пропавшей девушки

Громкое дело бывшего министра сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимира Лабинова близится к финалу. Прокуратура потребовала для него 15 с половиной лет колонии строгого режима и 106 млн рублей штрафа.

Петрозаводчане жаловались на еле теплые батареи в квартирах.

Обнаруженные в лесу останки принадлежат пропавшей при загадочных обстоятельствах в августе 17-летней девушке.

Жители Карелии получат пособия за декабрь уже в этом месяце. Стал известен график выплаты пособий и пенсий.

Оттепель пока не спешит покидать Карелию.

На проспекте Ленина появились консоли в карельском стиле.

ОРВИ не сдается, но случаев гриппа все еще нет.

Беда с мусором возникла в карельском поселке. Мусоровозы не едут в населенный пункт из-за состояния дороги. Местные говорят, что по этой дороге автобус возит детей в школу и требуют перерасчет.

Таким запомнился нам этот день. Берегите себя и своих близких. Доброй ночи, встретимся утром.