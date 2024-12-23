26 классов закрыты на карантин в школах Карелии из-за ОРВИ

Уровень заболеваемости ОРВИ в Карелии ниже эпидемического порога на 54,4%, сообщили в Роспотребнадзоре. За 51 неделю в регионе фиксируют 5024 случаев ОРВИ.

Между тем в образовательных учреждениях фиксируют повышенную заболеваемость ОРВИ. Из-за этого за прошедшую неделю приостановлена деятельность 26 классов в 17 школах и пяти групп в четырех детских садах.

В Карелии пока фиксируют риновирус, парагрипп, сезонный коронавирус, COVID-19, случаев гриппа нет. // фото «Петрозаводск говорит»