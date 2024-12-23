Из поселка в Карелии почти месяц не вывозят мусор

Из поселка в Пряжинском районе почти месяц не вывозят мусор из контейнеров. Местные жители недоумевают – в чем причина, добиться внятных ответов от различных инстанций им так и не удалось. О проблеме с невывозом мусора в поселке Соддер нашей редакции рассказала читательница.

По словам жительницы Карелии, люди обращались в администрацию Эссойльского поселения, минприроды, губернатору и ГКУ «Карелприрода», но мусор как не вывозили, так и не вывозят.

«Скоро Новый год, у всех в центре поселка украшенная елка, а у нас гора мусора»,

- рассказывает Евгения.

При этом в поселке люди платят за коммунальную услугу, а по факту ее не получают.

«Деньги мы исправно платим, услуги не получаем, а КЭО вообще заявляет что его не устраивают дороги до наших поселков, хотя до этого несколько лет вывоз мусора был и в зимнее время, мало того по нашим дорогам школьные автобусы каждый день возят школьников в школу, это ведь более «важный груз» чем мусоровоз с мусором»,

- рассказывает читательница. По ее словам, летом с вывозом мусора тоже были проблемы.

23 декабря в региональном операторе по обращению с ТКО женщине сообщили, что с 14 декабря и по настоящее время осуществить вывоз не удается из-за нерасчищенных и необработанных противогололедной смесью подъездных путей.

Регоператор приложил несколько фотографий. Судя по ним, больших сугробов нет, но проезжая часть заужена, еще на одном фото – блестит лед на дороге.

Регоператор направил обращение в местную администрацию с просьбой привести дороги в нормативное состояние.

Однако Евгения не согласна с регоператором. По ее мнению, дороги чистят хорошо: «Да, не асфальт, но все ездят, даже школьный автобус детей возит».

В администрации Эссойльского поселения женщине сообщили, что передали информацию о состоянии дороги с поворота на Пески и Соддер и необходимости приведения дороги в нормативное состояние подрядчику.

Жители поселка Соддер требуют сделать перерасчет за полмесяца за неубранный мусор. // фотоматериалы предоставлены читательницей