Вторая версия драки в Медвежьегорском приюте: волонтер напала сама

Набирает обороты скандал с приютом для животных в Медвежьегорске. Глава администрации района Максим Антипов на своей странице ВКонтакте высказал другую версию событий.

Напомним, ранее мы писали, что зоозащитница обвинила директора учреждения в нападении. Медики зафиксировали у нее перелом ребра и другие травмы. По словам волонтера, руководитель приюта Игорь Деревягин распустил руки, пускал ей дым в лицо.

Однако Максим Антипов уверяет, что женщина сама напала на директора, когда тот потребовал ее выйти из вольера. Но она спровоцировала драку, специально упала и укусила мужчину.

Кроме того, глава района опровергает предположения о том, что Деревягин был пьян. Он приводит результаты освидетельствования, из них следует, что алкоголя в выдыхаемом директором воздухе нет. Он, кстати, тоже проходит медицинское освидетельствование. // видео: «Вести Карелия»/YouTube