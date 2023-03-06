Жена пыталась остановить пудожанина, но он отдал 900 000 аферистам

Преступники обманули 43-летнего жителя Пудожского района, убедив перечислить им почти 900 тысяч рублей. Жена пыталась остановить супруга, но не смогла, сообщили в МВД Карелии.

Злоумышленники рассказали пудожанину, что он стал фигурантом уголовного дела. Ему вменяют в вину оформление кредита на восемь миллионов рублей.

Мужчина заверил, что не брал заем, тогда его переключили на «представителя банка». Далее мошенники включили стандартную схему. Они заставили мужчину перевести не «безопасный» счет все его сбережения – больше 600 тысяч рублей.

Жена умоляла этого не делать, но супруг лишь отмахивался от нее. На другой день пудожанина убедили обналичить почти 300 тысяч рублей с кредитной карты. Он это сделал, только после жена смогла убедить его, что так действуют аферисты. Мужчина обратился в полицию, за два дня он отдал мошенникам почти 900 тысяч рублей. // фото: pixabay.com