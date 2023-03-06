Автомобиль не удержался на колесах после аварии на трассе «Кола»

Днем 6 марта на федеральной трассе «Кола» в Олонецком районе столкнулись два автомобиля.

Специалисты пожарной части района выезжали в три часа на 328 километр, где произошло ДТП.

Один автомобиль удержался на трассе, но получил механические повреждения. Второй оказался в кювете и перевернулся на крышу. // фото «ГКУ РК «ОПС по Олонецкому району»