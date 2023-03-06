06 марта 2023, 17:02
Автомобиль не удержался на колесах после аварии на трассе «Кола»
Жесткое столкновение двух автомобилей произошло сегодня в Олонецком районе
Днем 6 марта на федеральной трассе «Кола» в Олонецком районе столкнулись два автомобиля.
Специалисты пожарной части района выезжали в три часа на 328 километр, где произошло ДТП.
Один автомобиль удержался на трассе, но получил механические повреждения. Второй оказался в кювете и перевернулся на крышу. // фото «ГКУ РК «ОПС по Олонецкому району»