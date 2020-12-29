Вторая передвижная стоматология прибыла в Карелию

В Карелию в рамках нацпроекта «Здравоохранение» поступил второй передвижной стоматологический кабинет. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РК. Первый с лета работает в Костомукше.

Передвижной пункт будет работать на базе Республиканского стоматологического центра. В нем будут оказывать стоматологическую помощь жителям ближайших к Петрозаводску районов, а в столице республики - пациентам с коронавирусом. Мобильный пункт помощи оснащен всем необходимым оборудованием.

Стоматологический кабинет отправится в первый рейс после оформления всех необходимых документов. Фото Минздрава РК