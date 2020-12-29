Segezha Group помогает Сегежской ЦРБ

На фоне сложной эпидемиологической обстановкой Segezha Group (входит в АФК «Система») оказала финансовую помощь Центральной районной больнице г. Сегежа в Республике Карелия. 419 тыс. рублей в порядке добровольного пожертвования направлено лечебному учреждению на закупку кислородных баллонов и компенсацию затрат перевозки медицинских работников на такси.

Дежурные и лечащие врачи, которые осуществляют забор анализов и занимаются оказанием помощи пациентам на дому, будут пользоваться такси бесплатно. Кислородные баллоны восполнят отсутствие в больнице стационарной кислородной установки.

«В условиях пандемии служебного транспорта не хватает, автомобиль службы такси – это реальная оперативная помощь в борьбе с вирусом. В пиковые периоды заболеваемости у ЦРБ появится дополнительная возможность обслуживания пациентов и выезда врача на дом, развоза медперсонала после ночных смен, и в целом дополнительного контроля и локализации пандемии»

- говорит директор по управлению персоналом АО «Сегежский ЦБК» Нелли Лебедева. По её словам сотрудничество лесопромышленников и врачей в борьбе с распространением COVID-19 будет продолжено.

«Врачи, медсестры, фельдшеры и другие наши медработники работают в условиях экстремальной нагрузки, ежедневно борются за жизнь и здоровье пациентов не только с коронавирусом, но и другими болезнями. Благодаря бескорыстной поддержке Segezha Group лечебное учреждение укрепляет свой материальный потенциал. Поддержка лесопромышленников для нас очень важна, прежде всего в интересах населения города»

- отмечает главный врач ГБУЗ «Сегежская ЦРБ» Валентина Генералова.

В новом году Segezha Group продолжит оказывать посильную помощь медикам г. Сегежа.