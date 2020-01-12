Врачи рассказали, как выглядеть моложе своих лет

Специалисты из Индии рассказали, как дольше оставаться молодым и полным сил. Эксперты перечислили основные факторы, позитивно влияющие на состояние клеточных митохондрий, сообщил корреспондент «Вечерней Москвы» со ссылкой на источник в The Times Hub

По мнению ученых, митохондрии представляют собой крошечные электростанции внутри клеток, которые участвуют в производстве энергии и ответственны за клеточное дыхание. Если митохондрии начинают функционировать с нарушениями, то активно выражается старение человека. И наоборот: чем лучше состояние митохондрий, тем более моложав человек.

По словам экспертов, регулярные занятия физкультурой, конкретно тренировки на выносливость, помогают улучшить количество и силу клеточных органелл и замедлить их ослабление, что способствует омоложению.

Также специалисты рекомендовали употреблять продукты, богатые витаминами, минералами и антиоксидантами: овощи и фрукты, орехи и семена, авокадо, рыбу и мясо.

Кроме того, очень важным условием для омоложения является достаточный сон, так как он позволяет митохондриям восстанавливать поврежденные клетки.

Медитация и другие техники расслабления тела, такие как йога или тай-ци, уменьшают окислительный стресс, который является причиной рака, болезни Альцгеймера и депрессии и преждевременного старения.

Ежедневный выход из дома, прогулки и поездки эксперты назвали простым секретом омоложения, так как они позволяют избежать риска дефицита витамина D, который участвует во многих процессах в организме.

Также индийские специалисты советуют избегать суеты, которая приводит к стрессу и беспокойству, влияющим на раннее старение.