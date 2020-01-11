Кардиолог перечислил самые вредные продукты для сердца

Египетский кардиолог Джамал Шаабан назвал самые опасные продукты, способные негативно повлиять на здоровье сердца. Врач уверен, что любителям сладкого стоит отказаться от злоупотребления пищей, содержащей избыточное количество сахара, сообщил корреспондент «Вечерней Москвы» со ссылкой на источник в The Times Hub.

Медик считает, что опасность активного поедания сладкого заключается в том, что это приводит к лишнему весу, а жировые клетки имеют прямое отношение к развитию рака. Также у тех, кто ест много сахара, увеличивается вероятность закупорки коронарных артерий.

«Раковые клетки имеют повышенный аппетит на сахар, а также создают воспалительные состояния, которые могут привести к нарушению работы сердца»,

- отметил Джамал Шаабан.

Кардиолог добавил, под строгим ограничением должны находиться печенье, пирожные и другие десерты, которые содержат много сахара и рафинированных углеводов, а также сухофрукты, консервированные фрукты в сиропе и продукты с низким содержанием жира, так как в них часто содержатся подсластители.

Кроме того, медик предупредил об опасности употребления подслащенных безалкогольных напитков и производственных соков. По его словам, следует пить воду и не добавлять сахар в кофе или чай.